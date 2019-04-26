عبدالله: ما يشاع عن صراع مع الوطني الحر بالجية تحليلات بعيدة من الواقع

اوضح نائب ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الدكتور ​بلال عبدالله​ أن "ما أوردته بعض الوسائل الإعلامية حول صراع اشتراكي - عوني في بلدية ​الجية​، هو محض استنتاجات وتحليلات وافتراءات بعيدة من الواقع".

واجرى عبدالله لهذه الغاية اتصالا هاتفيا بالنائب ​ماريو عون​، أكدا حرصهما على العلاقة المشتركة واحتكامهما للأجهزة الرسمية المعنية للبت في القضايا العالقة، خصوصا في ما يختص بلدية الجية.

اشارة إلى أن "تسييس موضوع البلدية هو هروب الى الامام، وهو لن يجدي نفعا، وهو مسؤولية الجميع، وبخاصة القوى المشاركة فيها، والحزب لن ينزلق إلى مهاترات وسجالات مع احد، واضعا ثقته بالقضاء والمراجع المعنية في البلدة، السياسية والدينية منها".