سفارة تركيا دانت إحراق العلم التركي خلال مسيرة الارمن: لاتخاذ الاجراءات القانونية

دانت ​السفارة التركية​ في ​لبنان​ "إحراق العلم التركي خلال المظاهرة التي نظمتها الجماعات الأرمنية في 24 نيسان 2019"، مطالبةًَ باخذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق المسؤولين.

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