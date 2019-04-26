أبي اللمع بذكرى خروج الجيش السوري من لبنان: دماء شهدائنا أثمرت ثورة

لفت عضو تكتل "لبنان القوي"النائب إدي أبي اللمع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى مرور 14 سنة على خروج الجيش السوري من لبنان، قائلا: "تضحيات ودماء شهدائنا عبر السنين أثمرت ثورة أسقطت الظلم والقمع والطغيان وأجبرت الاحتلال على الانسحاب"، مشيراً إلى أن "النضال مستمر لإعادة كل مخطوف ومخفي قسرا في السجون السورية، إنه يوم مبارك".

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