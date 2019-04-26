قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف لصا في محلة الكفاءات

أعلنت المديرية العامة لقوة ​الأمن الداخلي​ في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، عدّة عمليات سرقة من داخل محلات تجارية، ضمن ​محافظة جبل لبنان​، من قبل شخص مجهول الهوية، وكان آخرها بتاريخ 16/4/2019، حيث أقدم مجهول على الدخول الى محل لتحويل الأموال في محلة ​النبعة​، وسرق من داخله مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي /10/ آلاف ​دولار​ أميركي وهاتف خليوي، وفرّ الى جهةٍ مجهولة. وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو يظهر من خلالها الفاعل، على أثر ذلك باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه".

وأوضحت أنه "نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت قوة خاصة تابعة للشعبة، تمكنت من تحديد هوية ومكان إقامة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 20/4/2019، من خلال عملية مراقبة دقيقة في محلة ​الكفاءات​– ​الضاحية الجنوبية​، على متن ​سيارة​ مُستأجرة، نوع نيسان، ويدعى: ج. س. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة والسلب"، مشيرة الى أنه "بتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدس حربي و​هاتف خلوي​ ومبلغ /5850/ دولار أميركي و /413000/ ليرة لبنانية. بالتحقيق معه، اعترف أنه وبعد خروجه من السجن نفّذ أكثر من /5/ عمليات سرقة مبالغ مالية ومسدس حربي من داخل محال تجارية في مناطق: الحدث، ​عين الرمانة​، ​الدكوانة​، الكفاءات، والنبعة. وإن الأموال التي ضُبطت بحوزته هي من المبالغ المالية المسروقة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ​القضاء​".