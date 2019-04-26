قوى الأمن: شعبة المعلومات توقف لصا في محلة الكفاءات

أعلنت المديرية العامة لقوة الأمن الداخلي في بيان أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، عدّة عمليات سرقة من داخل محلات تجارية، ضمن محافظة جبل لبنان، من قبل شخص مجهول الهوية، وكان آخرها بتاريخ 16/4/2019، حيث أقدم مجهول على الدخول الى محل لتحويل الأموال في محلة النبعة، وسرق من داخله مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي /10/ آلاف دولار أميركي وهاتف خليوي، وفرّ الى جهةٍ مجهولة. وقد تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو يظهر من خلالها الفاعل، على أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه".
وأوضحت أنه "نتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت قوة خاصة تابعة للشعبة، تمكنت من تحديد هوية ومكان إقامة المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 20/4/2019، من خلال عملية مراقبة دقيقة في محلة الكفاءات– الضاحية الجنوبية، على متن سيارة مُستأجرة، نوع نيسان، ويدعى: ج. س. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم السرقة والسلب"، مشيرة الى أنه "بتفتيشه، ضُبط بحوزته مسدس حربي وهاتف خلوي ومبلغ /5850/ دولار أميركي و /413000/ ليرة لبنانية. بالتحقيق معه، اعترف أنه وبعد خروجه من السجن نفّذ أكثر من /5/ عمليات سرقة مبالغ مالية ومسدس حربي من داخل محال تجارية في مناطق: الحدث، عين الرمانة، الدكوانة، الكفاءات، والنبعة. وإن الأموال التي ضُبطت بحوزته هي من المبالغ المالية المسروقة. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
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