شدياق بذكرى خروج الجيش السوري من لبنان: سيبقى سيدا وحرا ومستقلّا

لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ بذكرى خروج ​الجيش السوري​ من ​لبنان​ إلى أنه "في 26 نيسان 2005 انقلب السحر على الساحر وازهرت سنوات القمع والاضطهاد والاغتيالات، استقلال لبنان الثاني فخرج جيش الأسد مذلولا من لبنان وحرر ​الاحرار​ وطنهم بفضل تضامنهم رغم التهديد والوعيد".

وفي تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت شدياق أنه "لو مهما كثر المتآمرون، وعملاء الوصاية والاحتلال ولو مهما تسلّلت ادوات نظام الاسد من جديد إلى الدولة ومؤسساتها تحت أجنحة الليل،سينتصر الحق، وسيبقى لبنان سيّداً حرّاً مستقلّاً".