جنبلاط: حرق العلم التركي عمل غير مسؤول في مجتمعنا اللبناني المتنوع

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "افضل ان تكون ذكرى ​الابادة الارمنية​ بوقفة صمت وتأمل ومطالبة جميع الدول دون استثناء بالاعتراف بهذه الجريمة ضد الانسانية كي لا تتكرر بطرق اخرى او مشابهة"، معتبرا أن "حرق العلم التركي عمل غير مسؤول في مجتمعنا اللبناني المتنوع".

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