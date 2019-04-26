الجديد: قيادة "حزب الله" قررت انهاء تجميد نواف الموسوي ليعود لعمله كالمعتاد

أفادت قناة "الجديد" بان "قيادة "​حزب الله​" قررت انهاء تجميد النائب ​نواف الموسوي​ ليعود لعمله كالمعتاد".

يذكر ان مجلس شورى حزب الله، وهو الهيئة القيادية الأعلى قد اتخذ قس13 شباط قراراً يقضي بتجميد كل الأنشطة النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية للنائب نواف الموسوي، وذلك لمدة سنة كاملة.

يذكر أن الموسوي كان قد قال أن ​الرئيس ميشال عون​ وصل إلى ​قصر بعبدا​ ببندقية ​المقاومة​ التي تشرف كل ​لبنان​ ولم يصل عبر الدبابة الاسرائيلية".