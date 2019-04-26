أفادت قناة "الجديد" بان "قيادة "حزب الله" قررت انهاء تجميد النائب نواف الموسوي ليعود لعمله كالمعتاد".
يذكر ان مجلس شورى حزب الله، وهو الهيئة القيادية الأعلى قد اتخذ قس13 شباط قراراً يقضي بتجميد كل الأنشطة النيابية والسياسية والحزبية والإعلامية للنائب نواف الموسوي، وذلك لمدة سنة كاملة.
يذكر أن الموسوي كان قد قال أن الرئيس ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة التي تشرف كل لبنان ولم يصل عبر الدبابة الاسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: قيادة "حزب الله" قررت انهاء تجميد نواف الموسوي ليعود لعمله كالمعتاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.