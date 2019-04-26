"حماس" تدعو "فتح" لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة "صفقة القرن"

دعت حركة "حماس" حركة "فتح" إلى "فتح تحقيق الوحدة والانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة الخطة الأميركية للتسوية السياسية في فلسطين و​الشرق الأوسط​ المعروفة باسم "صفقة القرن"، مشيرةً إلى أن "حركة "فتح" مدعوة لتبني الموقف الفصائلي الموحد بشأن تحقيق الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ الشراكة مع ​الفصائل الفلسطينية​ في ​حكومة​ وحدة وطنية والانخراط في العمل الوطني المشترك لمواجهة صفقة القرن الهادفة لتصفية قضيتنا الفلسطينية".

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