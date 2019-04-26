حاكم دبي: الإمارات محطة حيوية على طريق الحرير الجديد

أكّد نائب رئيس دولة ​الإمارات​ وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده "ستكون إحدى المحطات العالمية لطريق الحرير الجديد"، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أكبر شركاء ​الصين​ في المنطقة وستقوم شركة "أيوو" الصينية باستثمار 2.4 مليار دولار، لاستخدامه محطة لتخزين وشحن البضائع الصينية من جبل علي للعالم عبر طريق الحرير الجديد".

جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "حزام واحد طريق واحد" للتعاون الدولي، التي انطلقت وتستمر على مدى ثلاثة أيام، ويشارك فيها رؤساء ومسؤولون من 40 دولة حول العالم.