اعلن البيان الختامي للجولة 12 من محادثات أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا ان الدول الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) تجدد التزامها بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وضرورة مواصلة الجهود للقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها، واكد ضرورة الالتزام بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وإدانة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل الذي يخالف قرار مجلس الأمن رقم 497.
واكد البيان الختامي أن حل الأزمة في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وشدد على رفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وذكر البيان الختامي ان روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعوة العراق ولبنان إلى محادثات أستانة بصفة مراقبين. ولفت الى ان جولة المحادثات النهائية بشأن سوريا تعقد في تموز المقبل. وأعرب عن قلق الدول الضامنة من نشاطات "هيئة تحرير الشام" في إدلب وأكد ضرورة القضاء عليها وعلى داعش. ولفت الى انه من الضروري تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب والقضاء على الإرهاب فيها.
واعتبر انه من الضروري تعاون المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد أن هيأت الحكومة السورية الظروف اللازمة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر البيان المشترك للدول الضامنة يدعو العراق ولبنان للانضمام إلى مفاوضات أستانا بصفة مراقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.