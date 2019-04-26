أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتيف​ فشل المشاركين في الجولة الـ12 للمفاوضات بصيغة ​أستانا​ حول سوريا في التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لافرينتيف: المشاركون في مفاوضات أستانا لم يتفقوا على قوائم اللجنة الدستورية السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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