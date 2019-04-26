خارجية قطر: ندعم الجهود كافة لتعود السلطة مجددا إلى يد الشعب السوداني

التقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى ​الولايات المتحدة​ الأميركية، وبحث الاجتماع العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على "أهمية الحل السياسي في ​ليبيا​، ووقف القصف على طرابلس، والعودة للمسار السياسي بشكل فوري". كما شدد الجانبان على أهمية استمرار العمل بين دولة قطر والولايات المتحدة، لدعم تحقيق المصالحة الوطنية لإحلال السلام في ​أفغانستان​ في إطار المساعي القطرية لتيسير المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وضرورة تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب.

من جهته، أكّد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن "اللقاء تضمن أيضًا الحديث عن الأوضاع في ​السودان​، وعبر عن تمنيات دولة قطر للشعب السوداني بأن تعود السلطة مرة أخرى إلى يده، وأن تكون هناك سلطة مدنية يتم الانتقال إليها بشكل سلمي"، مؤكدًا أن "دولة قطر تدعم الجهود كافة في هذا الاتجاه".