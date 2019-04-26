أعلنت السلطات البرازيلية "أنها أوقفت عضو منظمة "غولن" الإرهابية علي سيباهي، الذي طالبت ​تركيا​ في وقت سابق بترحيله وتسليمه إليها"، موضحةً أن "​الشرطة​ الاتحادية قامت بناءً على قرار المحكمة العليا بتوقيف سيباهي في 5 نيسان بمطار غوارولوس أثناء عودته من ​الولايات المتحدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات البرازيلية توقف عنصرا من منظمة غولن وتدرس تسليمه إلى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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