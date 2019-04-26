وصول أول شحنة مساعدات إنسانية من الصين إلى منكوبي السيول في إيران

أكّد سفير طهران في الصين محمد كشاورز زاده أن "أول شحنة مساعدات إنسانية من الصين وصلت إلى إلى منكوبي السيول في إيران".
وأوضح السفير أن "المساعدات وصلت بواسطة طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية، حيث هبطت في مطار الإمام الخميني"، مشيرًا إلى أنه "سيتم إرسال شحنات أخرى إلى طهران في الأيام المقبلة".
وأشاد زاده بتعاطف حكومة وشعب الصين مع منكوبي الفيضانات في إيران، لافتًا إلى "أننا نعتقد أن التعاون والتناغم بين البلدين في جميع المراحل الصعبة دليل واضح على العزم الراسخ للحضارتين الإيرانية والصينية على استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".
وكانت الأمطار الغزيرة هطلت بشكل غير معتاد منذ 19 آذار الماضي، ومازالت مستمرة في بعض مناطق البلاد، مما أدى إلى فيضانات وسيول جارفة في العديد من محافظات إيران الشمالية والغربية والجنوبية.
ويذكر أنها أسفرت عن مقتل العشرات من الأشخاص وإصابة المئات وإجلاء عشرات الآلاف من سكان القرى والمدن إلى مناطق آمنة، بالاضافة إلى تدمير الطرقات والجسور ومرافق حيوية وتضرر آلاف الوحدات السكنية والتجارية، كما أنها ألحقت أضرارًا بالغة بالقطاع الزراعي.
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