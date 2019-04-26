الجعفري:على القوات الأجنبية التي دخلت سوريا دون إذن منها المغادرة فورا

أشار رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا بشار الجعفري، في مؤتمر صحافي، إلى أن "جدول أعمال الجولة الـ 12 كان غنيا وتركز على بند مكافحة الإرهاب الذي يفرض نفسه بنفسه حتى في صفوف من كان ينكر لسنوات وجود إرهاب في سوريا".
وأكد أن هناك إقراراً بوجود إرهاب مسلح في سوريا مدعوم من جهات دولية، لافتاً إلى أن ظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً رغم مزاعم واشنطن القضاء عليه والجيش السوري مستمر في محاربة بقايا هذا التنظيم وغيره.
وأوضح أن على الجانب التركي الالتزام بإخراج التنظيمات الإرهابية من إدلب وتنفيذ اتفاق سوتشي حولها، مشيراً إلى أن هناك إرهاباً في إدلب يقر به الجميع بمن فيهم تركيا والأمر الذي يستلزم القضاء عليه نهائيا.
كما شدد على أن كل ما تقوم به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من إجراءات اقتصادية ضد سوريا هو غير قانوني، لأنه لم يصدر بقرار من مجلس الأمن.
ولفت إلى أن سوريا تطالب كل القوات الأجنبية التي دخلت سوريا دون إذن منها بالمغادرة فوراً، مشيراً إلى أن تركيا تحتل مساحات واسعة من سوريا أكبر من الجولان المحتل.
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