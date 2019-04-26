دعت الحكومة السريلانكية كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية . و اضافت سكاي نيوز نقلا عن مصادر سيريلانكية ان السلطات الامنية متخوفة من ردة فعل قد تستهدف المسلمين بعد تفجيرات الاحد و التي اودت ب297 قتيلا و اكثر من 500 جريح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السريلانكية تدعو كل المساجد الى عدم اقامة صلاة الجمعة غدا ... الاسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.