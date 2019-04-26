اعتقال 210 من أفراد الجيش التركي لصلتهم بـ"جولن"

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول، الجمعة، إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة تحملها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.



وذكر المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا

عن خفر السواحل ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.



ويشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات

المتحدة وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات. ونفى جولن أي دور له في محاولة الانقلاب.



وسجنت السلطات التركية أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة منذ الانقلاب وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة. كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.