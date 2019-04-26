الجبير يحاضر في معهد "الدراسات" بلندن

استضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في عاصمة المملكة المتحدة لندن، وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المتحدة. أحمد الجبير، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها للمملكة المتحدة. ألقى الجبير محاضرة استعرض خلالها مواقف المملكة العربية السعودية تجاه العديد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها المبذولة لخدمة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والباحثين في شئون المنطقة.

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