اكتشاف 8 مواقع أثرية تعود لأكثر من 2000 سنة بالصين

أعلن معهد آنهوي للتراث الثقافي في مقاطعة آنهوي شرقي الصين اكتشاف 8 مواقع أثرية قديمة يعود تاريخها لأكثر من 2000 عام.

وقال نائب مدير المعهد قونغ شي تشنغ، في تصريح اليوم الجمعة، إن

المواقع الثمانية تم العثور عليها خلال عملية بناء مشروع رئيسي للحفاظ على المياه، موضحا أنها تضم أنقاض 6 مجتمعات قديمة ومجموعة مقابر ومبنى.وأضاف تشنغ أن معظم المواقع يرجح أنها بنيت بين عهدي أسرة تشو الغربية وعصر الربيع والخريف (1100 قبل الميلاد - 476 قبل الميلاد)، فيما يرجع تاريخ موقع واحد فقط يقع في سانقوانمياو إلى منتصف أسرة شيا وأواخرها (2100 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد).