غارات تركية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

شنت مقاتلات تركية، اليوم الجمعة، غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية نقلته وكالة "الأناضول"، فإن الغارات استهدفت مواقع مقاتلي الحزب في مناطق غارا وزاب وأفشين. ودمرت الغارات مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات ومستودعاً للذخيرة، تابعة لحزب العمال الكردستاني.

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