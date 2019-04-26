نتائج القمة التاريخية بين بوتين وكيم جونج أون

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، إنهما عقدا محادثات مثمرة حول كيفية نزع فتيل المواجهة الناجمة عن برنامج بيونج يانج النووي.

تحدث الزعيمان بعد اجتماعهما التاريخي، أمس الخميس، أثناء جلوسهما لإجراء مفاوضات أوسع نطاقًا ضمت كبار المسئولين من الجانبين في جزيرة روسكي بالقرب من فلاديفستوك.

قال بوتين إنه وكيم "تبادلا الآراء حول ما يجب القيام به لتحسين الموقف".

وأشار كيم إلى أنهما "ناقشا طرق التسوية السلمية"، كما أن "نقاشهما كان مثمرًا للغاية".

تأتي زيارة كيم الأولى إلى روسيا بعد حوالي شهرين على فشل قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب، بسبب الخلافات حول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية.

وفي الوقت نفسه يرغب بوتين في توسيع نفوذ روسيا في المنطقة، والحصول على مزيد من التأثير مع واشنطن.

تصافح بوتين وكيم لدى بدء اللقاء في مدينة فلاديفوستوك الساحلية، الواقعة في أقصى الشرق الروسي.

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وفي أولى تصريحاته، قال بوتين إنه يرحب بمساعي زعيم كوريا الشمالية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، على رغم فشل القمة الأخيرة بين كيم وترامب.

وأوضح بوتين لكيم، أنه يريد دعم جهود "إيجابية" على شبه الجزيرة

الكورية، مشيرًا إلى أن موسكو وبيونج يانج لديهما "الكثير من العمل" لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

ورد كيم بالقول إنه يتطلع لتعزيز "العلاقات التقليدية" مع روسيا.

وأورد زعيم كوريا الشمالية أنه مع تركيز اهتمام العالم الآن على شبه الجزيرة الكورية "أعتقد أننا سنجري حوارًا مفيدًا للغاية بشأن تبادل آرائنا حول هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه أيضًا تقييمه ودراسته بشكل مشترك".

وأضاف، أن القمة التي يعقدها مع بوتين، ستساعدهما فى تقييم قضايا شبه الجزيرة الكورية وتنسيق المواقف.

ووصل كيم إلى فلاديفوستوك، يوم الأربعاء الماضي، على متن قطار مصفح، وقال للتلفزيون الحكومي الروسي إنه يأمل في أن تكون زيارته الأولى لروسيا "ناجحة ومفيدة"، وأشار إلى "حب أبيه الكبير لروسيا".

وكان الزعيم الراحل كيم جونج إيل قام بثلاث زيارات إلى روسيا، آخرها في عام 2011.