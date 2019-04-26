رئيس روسنفت الروسية: لا تهديد حاليًا بحدوث عجز في النفط العالمي

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت يوم الجمعة إن الشركة لا ترى أن تشديد العقوبات الأمريكية على إيران سيؤدي إلى

حدوث عجز في النفط العالمي في الربعين الثاني والثالث من 2019.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا