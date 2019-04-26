المرصد السوري: هجوم صاروخي على قاعدة روسية في سوريا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر، سماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة "جبلة" الواقعة في ريف محافظة اللاذقية شرق سوريا فجر اليوم الجمعة.

وأكد عدد من المصادر للمرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له ويعتمد على مراسلين محليين، أن الانفجارات ناجمة عن استهداف صاروخي من قبل "مجموعات إرهابية على مطار حميميم العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، وسط تصدي دفاعات المطار للصواريخ التي حاولت استهداف القاعدة العسكرية الأكبر للروس في سوريا".

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ولم يُعرف حتى الآن الأضرار المادية أو الخسائر البشرية على خلفية هذا الاستهداف الذي يأتي في أعقاب نحو 3 أشهر من الاستهداف الأخير، حيث كان المرصد السوري قد ذكر في 27 من يناير الماضي سماع دوي انفجارات في منطقة "جبلة".

وأكد عدد من المصادر للمرصد أن الانفجارات ناجمة عن استهداف الدفاعات الجوية لأجسام مجهولة في أجواء مطار "حميميم" العسكري.

وترابط قوات روسية في المطار منذ شهر سبتمبر 2015.