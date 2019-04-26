الرئيس الفرنسي يقرّ بـ "الطلبات العادلة" للمحتجين.. ويؤكد مواصلته الإصلاحات

حاول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس تقديم ردود على "الطلبات العادلة" لحركة الاحتجاج في البلاد، وأقرّ بمسؤوليته في غضب المحتجين، لكنه أكد في مؤتمر صحافي أنه ماض في إصلاحاته.

وبعد نحو ستة أشهر من بدء حركة الاحتجاج التي تتكرر كل سبت في المدن الفرنسية الكبرى ومنها باريس، تحدث ماكرون لساعتين ونصف بهدف دفع رئاسته واحتواء الاحتجاج.

وأشار ماكرون إلى شعور بالاهمال وعدم الاهتمام والتقدير بين السكان، وقال أنه اطلع على معاناة البلد العميقة التي ترجمتها حركة "السترات الصفر". وقال "سمعت وفهمت وشعرت من أعماقي بما يعانون" معرباً عن "الأسف" لأنه اعطى "انطباعاً" بأنه "قاس" و"غير عادل احياناً" مع الفرنسيين.

بيد أنه أكد أن "التحولات التي لا غنى عنها في بلادنا لا يجب وقفها" لأنها برأيه "تستجيب بعمق لتطلعات مواطنينا"، في وقت أرسى فيه ماكرون وصوله للحكم على رغبته في إصلاح البلاد لإدماجها بشكل أفضل في العولمة الليبرالية.

وقال إن :التوجهات المعتمدة خلال العامين الاولين كانت عادلة من عدة جوانب"، حتى أنها لم تكن "سريعة بما يكفي" ولا "جذرية" أو "إنسانية" بما يكفي.

وأمام ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية الذين جُمعوا لأول مرة منذ بدء ولايته في الاليزيه، تحدث ماكرون مطولاً قبل أن يرد على الاسئلة.

ولاظهار أنه تفاعل مع قلق وضيق المتظاهرين الذين ينددون بتراجع قدرتهم الشرائية و"ظلم ضريبي"، وعد "بخفض كبير للضريبة على الدخل"، وإعادة جدولة بشأن تضخم معاشات التقاعد التي تقل عن الفي يورو شهرياً مع بداية 2020.

كما تعهد بـ "إعادة تنظيم معمقة" للإدارة لتعزيز الخدمات العامة خارج المدن الكبرى، مبدياً استنكاره لعدم وجود "عدد كاف من الناس في الميدان" للاستجابة لحاجات مجتمع يزداد شيخوخة.

كما عبر عن تأييده لالغاء المدرسة الوطنية للإدارة الشهيرة التي تعد كبار موظفي الدولة وترمز لدى البعض، لنخب قيادية منقطعة عن الواقع.

وحول نقص الديمقراطية التي ندد به المتظاهرون، اقترح ماكرون تسهيل إجراء استفتاء بمبادرة من الشعب الذي يمكنه المطالبة بذلك بمجرد جمع مليون توقيع مقابل عشرة في المئة من الناخبين سابقاً، أي عدة ملايين من الاشخاص.

كما دعا الى تحويرات في تطبيق النسبية في الانتخابات لتشريعية لتحسين تمثيل القوى المشاركة فيها.

وبين المطالب الرئيسية للمحتجين مع تحسين القدرة الشرائية وأنظمة التقاعد واللامركزية، إشراك المبادرات الشعبية في الحياة الديمقراطية للبلاد. لكن ماكرون استبعد "استفتاء المبادرة المواطنية" الذي يطالب به المحتجون.

وقال ماكرون إنه لاحظ "الغضب المبرر لبعض مواطنينا" واعداً بـ "جعل البعد الانساني في قلب المشروع".

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في المقابل قال ماكرون الذي تم حرق مجسمات تمثله في الاحتجاجات، "يمكن أن نقول كل شيء لكن لا تسامح مع الكراهية".

وبحسب مقربين منه فانه ستتم تعبئة الحكومة "سريعاً جداً" لتطبيق الإجراءات المعلنة.

وحول التغير المناخي أعلن ماكرون، دون تفاصيل، إنشاء "مجلس دفاع بيئي" يضم الوزراء المعنيين وبينهم رئيس الوزراء، يتم تكليفه "الخيارات الاستراتيجية وبان يضع في قلب كافة سياساتنا، قضية المناخ الملحة".

وقال جيريمي كليمان أحد قادة الاحتجاج "من المؤكد أن الرئيس سمعنا وفهم مطالبنا، لكنه لم يستجب لها (...) كنا نتوجس من ذلك وكنا عل حق".

والجواب سيأتي بالتاكيد من الشارع بداية من السبت القادم، ككل سبت منذ 17 نوفمبر 2018 وسط مخاطر رد الفعل على تخييب الآمال وتطلعات يصعب تحديدها.

وبعد عامين من توليه الرئاسة يتعرض ماكرون لضغوط للخروج بسياسات لتهدئة احتجاجات حركة السترات الصفراء المستمرة منذ خمسة أشهر بعد أن أخفقت أول حزمة من الإجراءات في ديسمبر الماضي، وقيمتها عشرة مليارات يورو ( 11.13 مليار دولار) في حل الأزمة.

وعلى الرغم من أن عدد المتظاهرين انخفض مقارنة بالذروة التي بلغها في نوفمبر، إلا أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة في الأسبوع الثالث والعشرين على التوالي من المظاهرات السبت الماضي.

والرد الذي جاء به ماكرون اليوم الخميس هو نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات على مستوى البلاد، طرح ماكرون خلاله قضايا مثل الضرائب والديمقراطية في الداخل، وقضايا أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.

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وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب خطط لزيادة الضرائب على الوقود لكنها تطورت لتصبح مظاهرات أوسع نطاقاً ضد انعدام المساواة وانفصال النخبة السياسية عن المواطنين.

وفي السياق، انتقد زعيم الجمهوريين المحافظين في فرنسا لوران واكويز اليوم الخميس، التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجابة لحركة "السترات الصفراء" ، قائلاً إنه لا توجد خطة دائمة لتمويلها.

وقال واكويز لتلفزيون "فرانس 2": "أخشى أن تنتهي الهبات الحالية الممولة من عجز الموازنة في نهاية المطاف إلى ضرائب".

وأضاف زعيم أكبر حزب معارض، أن تصريحات ماكرون لن تفعل شيئاً لكثير من المتقاعدين، أو للذين يعتمدون على استخدام سياراتهم"، وهي المجموعة التي تسببت في الأصل في احتجاجات "السترات الصفراء".