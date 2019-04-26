بعد 30 عاماً.. بايدن يعتذر لسيدة بسبب “تحرش” وهي: لا أقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 أبريل 2019 01:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قدّم المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن، بعد 30 عاماً، اعتذاره لسيدة تقول إنها كانت ضحية تحرّش جنسي واستجوبتها اللجنة البرلمانية التي كان يقودها بايدن في ذلك الحين بعدوانية، بحسب ما أعلن فريق حملته الانتخابية الخميس.

وتهدد جلسة استجواب أنيتا هيل المثيرة للجدل وجرى تداولها بشكل واسع في الولايات المتحدة بالتأثير سلباً على حملة نائب الرئيس الأميركي السابق. واتهمت هيل في عام 1991 المرشح للمحكمة العليا كلارنس توماس بالتحرش بها جنسياً.

لكن هيل التي باتت الآن أستاذة في الحقوق، لم تقبل الاعتذار المتأخر لجو بايدن، بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وأكد متحدث باسم بايدن، أن النائب السابق للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد تحدث مع أنيتا هيل بعد وقت قليل من إطلاق حملته الرئاسية.

وأكد المتحدث، بحسب ما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”: “قاما بمحادثة خاصة قدم فيها بايدن مباشرة اعتذاره لما مرّت به (هيل) وإعجابه بكل ما قامت به لتغيير الثقافة المتعلقة بالتحرش الجنسي في هذا البلد”.

لكن “نيويورك تايمز” أفادت أن أنيتا هيل “لم تقتنع أن بايدن تقبّل حقاً الأذى الذي تسبب به لها ولنساء أخريات ضحايا تحرش جنسي وعنف” ذكوري.

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وقالت هيل للصحيفة “لا يمكنني أن أشعر بالرضى من مجرّد عبارة: أنا آسف لما جرى معك”. وأضافت “سأرتاح حينما يحصل تغيير حقيقي، وحينما تجري مساءلة حقيقية وذات هدف حقيقي”.

وتطارد هذه القضية جو بادين منذ فترة طويلة، لكنها اتخذت أهمية خاصة مع انطلاق الحركة المناهضة للتحرش “أنا أيضاً” أو “Me Too”. وعادت هذه القضية لتبرز بقوة مع اتهام نساء كثر للسياسي القديم بأنه أزعجهن بشدّة بتصرفات بدرت منه فيها مودة واضحة بشدة.

أنيتا هيل (في شبابها) أثناء الاستجواب أمام اللجنة التي رأسها بايدن

وأثار جو بايدن في مارس بتأثر قضية جلسة استماع أنيتا هيل، وهي سيدة أميركية من أصل إفريقي، مثلت أمام لجنة مؤلفة من “أشخاص بيض” فقط.

وأعلن بايدن “مثلت أمام لجنة لا تدرك أبداً واقع الأمور. وأيضاً اليوم، آسف لأنني لم أمنحها جلسة استماع كانت تستحقها”. وأضاف “وددت لو أمكنني فعل شيء آخر”، في تصريح أثار العديد من الانتقادات نظراً لأن بايدن كان يترأس اللجنة المسؤولة عن الأمر في ذلك الحين في مجلس النواب.

المصدر: واشنطن – فرانس برس