الحوثي يهدد وزراء “المؤتمر الشعبي” بمحاكمتهم في تهم فساد

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ذكرت مصادر في صنعاء أن ميليشيات الحوثي وضعت عدداً من المسؤولين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية في منازلهم، وسط تهديدات من قيادات حوثية برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهم تتعلق بالفساد.

يأتي ذلك فيما طالب زعيم الحوثيين بالتحقيق مع حكومة الانقلابيين، وتحديداً الوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام، واتهمهم بالفساد في عدد من المؤسسات، والوقوف خلف تصاعد الأزمة الاقتصادية.

كما أن الحوثيين يعدون ملفات كبيرة للوزراء الموالين لصالح والتحضير لإحالتهم إلى القضاء، وقد استدعى برلمان الانقلابيين بصنعاء بن حبتور ووزراء حكومته للتحقيق.

كما أوضحت المصادر أن الكثير من أتباع صالح يخشون على ممتلكاتهم التي تمكنوا من جمعها من صفقات فساد إبان تلك الحقبة من منازل وشركات تجارية مسجلة بأسماء مقربين منهم.

وفي السياق ذاته، اعتقلت الميليشيات 4 من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء على خلفية رفضهم فساد قيادات حوثية في شركة النفط، وخطتهم لصرف مرتبات الموظفين بنظام الريال الإلكتروني الذي يمكن الحوثيين من التلاعب.

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وداهم جهاز الأمن التابع لميليشيات الحوثي منازلهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من جهته دان اختطاف عدد من القيادات النقابية بشركة النفط اليمنية، مشيراً إلى تكرار حوادث الاختطاف والقمع والتنكيل الذي يتعرض له النقابيون ونشطاء المجتمع المدني والحقوقيون.

المصدر: – قناة العربية