مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات لميليشيا الحوثي في تعز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 أبريل 2019 01:10 مساءً - مشاركة

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استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بـ6 غارات تعزيزات لميلشيا الحوثي في منطقة ورزان، التابعة لمديرية دمنة خدير جنوب شرق محافظة تعز.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، إن الغارت استهدفت تعزيزات قتالية للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات بجبهة كرش والقبيطة شمال محافظة لحج.

وأدى القصف إلى تدمير عدد من الآليات وناقلات جند، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر الميليشيات الانقلابية.

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ودفعت مليشيا الحوثي الانقلابية مؤخراً بقوات كبيرة إلى المناطق المتاخمة للمحافظات الجنوبية في محاولة لتحريك جبهات ظلت متوقفة لسنوات، مستغلة التهدئة في الحديدة.

المصدر: العربية.نت