كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرار جماعي من مركز لاحتجاز المهاجرين جنوبي المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرّ حوالى 1300 مهاجر من مركز احتجاز جنوبي المكسيك، بسبب سوء الأوضاع المعيشية داخله، حسب السلطات المكسيكية.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، نقلا عن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، بأن أكثر من نصف الفارين عادوا في وقت لاحق إلى مركز "سيجلو 21" الواقع في مدينة تاباتشولا الحدودية بولاية تشياباس.

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وحمّل المعهد المهاجرين الكوبيين الذين يمثلون الأغلبية في هذا المركز، المسؤولية الرئيسية عن عملية الفرار، مشيرا أيضا إلى أن العاملين داخل المركز كانوا غير مسلحين، في حين أشارت صحيفة "ريفورما المكسيكية" إلى وجود مواطنين من هايتي وأمريكا الوسطى ضمن الفارين من المركز الذي كان مكتظا بالنزلاء.

وذكر مسؤولون مكسيكيون أن سلطات بلادهم أعادت 15 ألف مهاجر خلال الشهر الماضي في ظل ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف تدفق المهاجرين شمالا.

وكان ترامب قد جدّد أمس تهديداته بإغلاق قسم من الحدود الأمريكية المكسيكية ما لم توقف المكسيك قافلة مهاجرين جديدة تتجه شمالا.