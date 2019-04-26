كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحر الهزائم يحاصر أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عدد هيو فيتزجيرالد في مقاله ضمن موقع "جهاد ووتش" مجموعة الانتكاسات التي يواجهها الرئيس التركي والتي تبدأ بالانتخابات البلدية لكنها لا تنتهي عند مفاعيل جهله بتاريخ بلاده. حقق حزب العدالة والتنمية 51% من أصوات الناخبين الأتراك في الانتخابات المحلية لكنه خسر أهم وأكثر المدن المأهولة.

خسر الحزب الحاكم اسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد وكانت هذه الهزيمة على وجه التحديد محرجة لأردوغان. فهو ترأس بلديتها في السابق ومنها أطلق مسيرته السياسية.

وخسر الحزب أنقرة، العاصمة السياسية لتركيا وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر منذ 25 عاماً. وتعرض أيضاً لهزيمة بفارق كبير في إزمير، ثالث أكبر مدينة في تركيا والتي تشكل مركزها العلماني.

الاقتصاد في أسوأ أحواله

يقول مراقبون إنّ هذه الهزيمة ترتبط بالوضع الاقتصادي. خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية 2018. الفقاعة الائتمانية التي حافظت عليها أسعار الفائدة المتدنية انفجرت في فترة الانتخابات، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة من 8% إلى 24%. تركيا هي اليوم رسمياً في حالة ركود. تتخطى البطالة نسبة 12% وهي آخذة بالارتفاع، ولا تحسن في الأفق. لكن أردوغان أساء إدارة ما هو أكثر من الاقتصاد.

سلسلة أخطاء داخلية وخارجية

همش أردوغان أهم شريك لبلاده، الولايات المتحدة. أولاً، سجن أردوغان القس أندرو برانسون لسنتين بناء على تهم واهية قبل إطلاق سراحه. ثانياً، واصل مطالبة واشنطن بتسليم فتح الله غولن وهاجمها لرفضها الاستجابة لمطلبه. ثالثاً، بعد محاولة الانقلاب التي اتهم أردوغان غولن بتنفيذها، خسر أكثر من 100 ألف مناصر مفترض لتياره وظائفهم.

رابعاً، فصل أردوغان أشخاصاً صنفهم على أنهم كماليون أو غولنيون من وظائف حكومية. خامساً، على مدى ثلاث سنوات متعاقبة، سجن أردوغان صحافيين أكثر مما فعلته أي دولة في العالم. حالياً، لا يزال هنالك 68 صحافياً في السجون التركية. سادساً إنّ أردوغان الداعم الشرس لحماس أظهر نفسه على أنه علناً لاسامي في خطاباته التي لا تستسيغها واشنطن.

أس-400 وأف-35

Advertisements

هنالك أيضاً نظام أس-400 الروسي الذي وافقت تركيا على شرائه متجاهلة المطالب الأمريكية بعدم فعل ذلك خوفاً من أن يشكل خطراً على أمن أحدث مقاتلة في الترسانة الأمريكية، أف-35.

وقالت واشنطن سابقاً إنّها ستبيع هذه المقاتلة إلى تركيا. في الأول من الشهر الحالي، أعلن البنتاغون أنّه علق تسليم تجهيزات مرتبطة بهذه المقاتلة حتى تتراجع أنقرة بشكل لا لبس فيه عن الصفقة الروسية. يرفض أردوغان الغاضب أخذ المخاوف الأمنية الأمريكية بالاعتبار، حيث يمكن الروس اختبار قدرات المقاتلة ورصد أي نقاط ضعف فيها.

حان وقت فتح الباب وطرده؟

يبدو أنّ البنتاغون لن يتراجع ومن المحتمل ألا يحصل أردوغان على هذه المقاتلات في نهاية المطاف. هذا هو نوع الخلافات الذي يجعل مسؤولين أمريكيين بارزين يعيدون دراسة ما إذا كانت عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي ذات معنى أو حتى ما إذا حان وقت فتح الباب أمام أردوغان المستبد والمعادي للغرب والسامية والديموقراطية والمؤيد للروس، لطرده من تحالف عسكري تم إنشاؤه أساساً للدفاع عن الديموقراطيات الغربية، لا عن الاستبداد الإسلاموي، ضد التهديد السوفياتي.

العرب لم ينسوا ما فعله العثمانيون

رأى أردوغان نفسه زعيماً مستقبلياً لمسلمي العالم. بعدما أغلقت الحكومة النمسوية بعض المساجد وطردت بعض الأئمة، ألقى أردوغان الغاضب خطاباً توقع فيه نزاعاً "بين الهلال والصليب". وهذا سبب آخر لعدم استمرار تركيا في الناتو. إنّ اعتقاد أردوغان بإمكانية القبول بتركيا كزعيمة للمسلمين يكشف إخفاقاً بمعرفة تاريخ بلاده. لا ينظر العرب إلى تركيا كزعيمة طبيعية لهم. فهم لم ينسوا ما فعله العثمانيون الذين عاملوهم بهذا المقدار من السوء، ولا رغبة لديهم بأن تقودهم تركيا مجدداً وعلى رأسها أردوغان الذي عيّن نفسه خليفة.

الهزائم من جميع الجهات

إذاً، هذا ما يواجهه أردوغان وهو جالس في القصر الأبيض ذي الغرف الألف ومئة والذي بناه لنفسه في أنقرة. لقد انقلب الناخبون الأتراك ضد حزبه في أكبر ثلاث مدن تركية.

واختار العرب عدم الترحيب بكلامه المتهور عن الصراع "بين الهلال والصليب". المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول القبول بتركيا عضواً فيه تراوح مكانها.

وترفض الحكومة الأمريكية تأمين مقاتلات أف-35 التي كانت تتوقعها تركيا طالما يصر أردوغان على شراء أس-400. لا شيء يسير على ما يرام. هو محاط بإشارات الهزيمة من جميع الجهات.