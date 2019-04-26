كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تفرغ خزينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم محافظ الحديدة اليمنية، الحسن الطاهر، ميليشيا الحوثي بإفراغ خزائن الحديدة من الأموال ونقلها إلى صنعاء، استمراراً لعبث الجماعة بموارد المحافظة وتسخيرها للمجهود الحربي.

وكشف المحافظ، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية، عن أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار سيستأنف اجتماعاته مع رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل لوليسغارد، الأسبوع المقبل.

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وقال المسؤول اليمني، إن "الفريق الحكومي سيناقش مع لوليسغارد تفاصيل الخطة الأممية بشأن إعادة الانتشار في المرحلة الثانية"، مشيراً إلى أن الفريق قدم ملاحظاته في وقت سابق للجنرال الأممي، لكن لم يصله أي رد بشأنها.

جاء ذلك في وقت كثفت دوائر دبلوماسية غربية تواصلها مع قيادة الشرعية اليمنية ضمن مساعيها لتمرير خطة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بخصوص المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة، والتي تتطرق إلى الترتيبات النهائية الخاصة بالأوضاع الأمنية والإدارية في المحافظة.

وتقول المصادر الحكومية، إن جماعة الحوثي الموالية لإيران ترفض التنفيذ، وتناور لكسب الوقت مع استمرارها في خرق الهدنة.