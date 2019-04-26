الشيخوخة تصيب الفنانة سحر الصديقي

تؤدي الفنانة، سحر الصديقي، دور سيدة عجوز، في سلسلة جديدة، يرتقب عرضها قريبا بعنوان “هاينة”.

وتغيرت ملامح وجه سحر الصديقي بفضل “مكياج” احترافي، جعلها تبدو فعلا كأنها سيدة عجوزا، بل أعطى للجمهور فكرة عن التغيير، الذي من الممكن أن يطرأ على شكلها عندما تتقدم في السن.

سحر الصديقي، نشرت صورة مركبة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لتبرز من خلالها الفرق بين شكلها في عمر 30 سنة، وشكلها في عمر 36، وشكلها بالمكياج التصويري، وتوقعت أنها ستصبح على ذلك الشكل في الستينات من عمرها.

وعلقت سحر على الصورة بتوضيح أنها تؤدي دور سيدة في سن متقدمة، تدعى اسمهان، في سلسلة بعنوان “هاينة”، ستعرض قريبا.