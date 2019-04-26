مدرب صانداونز يتحدث عن صعوبة مواجهة الوداد في الرباط ويعلنها: “هدفنا التأهل للنهائي” – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

أكد بيتسو موسيماني، مدرب نادي صانداونز الجنوب إفريقي، أن مواجهة الوداد الرياضي، مساء اليوم الجمعة، لن تكون بالمهمة السهلة بالنسبة لفريقه، خصوصاً وأن “الأحمر والأبيض” سبق له حسم مجموعة من المواجهات بين الطرفين على أرضيه وأمام جماهيره، دائماً بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، أوضح على هامش اللقاء التقديمي لمباراة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية: “نريد أن نحقق نتيجة إيجابية بالتأكيد في مباراة ذهاب نصف النهائي، رغم أننا نعلم صعوبة الخصم، بالنسبة لي التأهل هو هدفنا، والفوز في مباراة الذهاب فقط لا يعني ذلك”.

وشدد المتحدث ذاته، أن التحدي كبير في لقاء نصف نهائي “تشامبيونز ليغ” ومختلف جداً عن دور المجموعات التي تجاوزها رفقة الوداد في هاته النسخة معلقاً : ” في دور المجموعات لديك 6 مباريات، في حال كنت سيئا في إحداها يمكنك التعويض لاحقاً، لكن في نصف النهائي كل فريق يكون قوياً على ملعبه ووسط قلاعه فالحظوظ تتقلص.. لكننا مستعدون لأي شيء”.

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أما عن لقاء الإياب في بريتوريا، فقد بدى مدرب صانداونز مرتاحاً جداً من إقامته بجنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن صانداونز لم يسبق له أمام الوداد أن خاض إياباً بالأدورا المتقدمة بملعبه، متوعداً “الأحمر والأبيض” بمواجهة شرسة أمام لاعبيه، لحسم بطاقة العبور لنهائي البطولة الكروية.

“اليوم24” كان حاضراً بندوة بيتسو موسيماني، ونقل لكم جميع تفاصيلها: