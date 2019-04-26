محمد عاطف.. شاب من العيون ينال لقب أورونج طالنت.. أسماء لمنور وصفته بالموسوعة – فيديو

حقق الشاب محمد عاطف، ابن مدينة العيون، أمس الخميس، لقب الموسم الثاني من برنامج “أورونج غوت تالنت” لاكتشاف المواهب الغنائية، بفضل تصويت الجمهور.

ولم يخيب الجمهور آمال لجنة التحكيم، التي أشادت بموهبة عاطف طوال فترة البرنامج، ومنحه بفضل التصويت عليه التفوق على أشرف الفقيهي من الدارالبيضاء، ويحيى كعبال من تطوان.

عاطف، تألق بشكل كبير منذ انطلاق البرنامج، ووصفته الفنانة أسماء لمنور بالموسوعة، وكذلك نال الثناء من الشاب يونس، وجلال الحمداوي.

وقدم عاطف عرضا غنائيا، ليلة أمس، أمام الصحافة، أبرز من خلاله قدرته على غناء جميع الأنماط الغنائية من الغربي حتى الشعبي مرورا بأغاني الراي، والأغاني الشبابية، لكنه يفضل التوجه نحو “ستايل” جديد يمزج بين أنماط الموسيقى الغربية والأغنية الحسانية.