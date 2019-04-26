بعد وقف الإضراب عن الطعام.. عائلات معتقلي “حراك الريف” تحتج أمام مندوبية السجون

بعد الإعلان عن تعليق معتقلي “حراك الريف” في سجني فاس وطنجة لإضرابهم عن الطعام وسط تدهور الوضع الصحي لبعضهم، خرجت عائلاتهم صباح اليوم الجمعة للاحتجاجي في الرباط.

الوقفة الاحتجاجية التي كانت قد أعلنت عنها عائلات المعتقلين يوم الأحد الماضي في ندوة صحافية، خاضتها صباح اليوم الجمعة أمام مقر المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بحي الرياض في العاصمة الرباط، بحضور عدد من أباء وأقارب المعتقلين، وعلى رأسهم أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي.

العائلات التي تحمل مطالب أبنائها للعاصمة، تطالب بتجميع كل المعتقلين على خلفية “حراك الريف” في سجن الناظور منتقدة توزيعهم على سجني فاس وطنجة، كما توجه نداءا لإطلاق سراحهم استجابة لنداء العائلات وعدد من الحقوقيين والسياسيين.

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يشار إلى أن مندوبية صالح التامك كانت قد أعلنت مساء أمس الخميس، أنها اتخذت، بتنسيق وتفاعل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة إجراءات من أجل تحسين أكثر لظروف اعتقال النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بكل من السجن المحلي طنجة 2 والسجن المحلي رأس الما بفاس.

وعلى إثر ذلك، تقدم المضربون عن الطعام منهم لدى الإدارتين المعنيتين بإشعارات بفك إضرابهم عن الطعام، كما تم تمكينهم من الاتصال بذويهم لإخبارهم بذلك.