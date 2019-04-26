هشام عباس يغضب الجمهور بسبب الضحك وغياب الحزن في عزاء والدته!

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أغضب تصرف الفنان المصري، هشام عباس، في عزاء والدته، الجمهور، وجعله محط انتقادات، بعدما انتشرت له صور توثق للحظات يضحك فيها رفقة أصدقائه الفنانين، وسط هذه المناسبة الأليمة.
وانتشرت صور من عزاء والدة هشام عباس، التي توفيت، أخير، ظهر فيها، وهو يضحك، ويتناول الحلوى مع بعض زملائه، الذين حضروا لتقديم واجب العزاء.
أحد المصريين في التعاليق على صور عباس، قال: ” كيف يعقل أن تكون حلويات شرقية في عزاء”، فيما قال آخر: “غير ممكن، حتى لو كان هو من قتلها لن يضحك بهذه الطريقة”.
ولحقت الانتقادات جميع الفنانين، الذين ظهروا في الصور وهم يضحكون عكس المتوقع منهم، إذ يغلب طابع الحزن عادة على معظم حضور مثل هذه المناسبات المفجعة.
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