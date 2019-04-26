تقارير: بوغبا يطلب التفاوض مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، أبدى استعداده للتفاوض مع ريال مدريد الإسباني، من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا تايمز" الأميركية، فإن "بوغبا الحاصل رفقة منتخب "الديوك" على لقب كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي يفكر جديا في الرحيل عن "أولد ترافورد" في أعقاب تراجع مستواه مع "الشياطين الحمر" في المباريات الأخيرة"، مضيفة أن اللاعب "يحرص على فتح باب التفاوض مع ريال مدريد حول انتقاله في الصيف".

وتابعت "من المتوقع أن يختبر ريال مدريد موقف مانشستر يونايتد بشان بوغبا عبر تقديم عرض له نهاية الموسم الجاري".

وأكملت "بوغبا يحصل على حوالي 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في يونايتد بموجب عقده الحالي والذي يمتد حتى العام 2021 على الأقل، وستكلف مسألة انتقاله لأي ناد آخر حوالي 100 مليون جنيه إسترليني".

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وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية قد ذكرت اليوم الجمعة أن المسؤولين في الفريق الملكي يشعرون بالثقة في التعاقد مع بوغبا، وكذلك البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المنتظر أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بإجراء تغييرات جذرية في قائمة النادي الملكي في الموسم المقبل، خاصة بعدما كان الموسم الحالي كارثيًا على الميرنغي حيث خرج الفريق صفر اليدين من بطولة كأس ملك إسبانيا وضياع فرصته في المنافسة على بطولة الدوري الإسباني وتوديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بوغبا قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد قبل ثلاثة مواسم، حينما رحل عن صفوف يوفنتوس الإيطالي قبل ثلاثة أعوام، لكنه انضم في النهاية إلى مانشستر يونايتد نظير 89 مليون إسترليني آنذاك.

ويبدو أن بوغبا يفكر بشكل جدي في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، حيث خرج في الفترة الأخيرة، وأكد أن اللعب في النادي الملكي حلم لأي لاعب، حين قال "دائما ريال مدريد هو الحلم للجميع، إنه أحد أكبر الأندية في العالم وزيدان مدربه، هذا حلم بالنسبة لأي طفل ولاعب كرة قدم، أنا حاليا في مانشستر لكن فيما بعد، لا ندري ماذا يخبئ لنا المستقبل، لكن بالوقت الحالي أنا لاعب في مانشستر يونايتد وسعيد بذلك".