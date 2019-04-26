القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق جناة مجهولون سيارتين خصوصيتين قرب الشارع الرئيسي في مدينة باقة الغربية، فجر اليوم الجمعة. وأسفرت الجريمة عن أضرار جسيمة بالسيارتين اللتين تعودان لزوجين من باقة الغربية، ولم يبلغ عن إصابات بشرية. وقامت طواقم الإطفاء بإخماد النار، وباشرت الشرطة وخبير الحرائق التحقيق في ملابسات الحريق التي لا تزال مجهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحراق سيارتين في باقة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.