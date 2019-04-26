تل السبع: إصابة خطيرة لطفلة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت طفلة (5 أعوام) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضها، على ما يبدو، للدهس في قرية تل السبع بمنطقة النقب، اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الطبي فإنه جرى نقل الطفلة لعيادة محلية في القرية، ومن هناك تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهي تعاني من إصابة بمنطقة الرأس. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه بحسب معطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد فإنه منذ مطلع العام 2019 قُتل 91 شخصا في حوادث الطرق، 30 من القتلى منذ مطلع العام كانوا من المجتمع العربي، أكثر من ثمانية قتلوا شهريا في المتوسط. وفي ذات الفترة من العام الماضي 2018 قُتل 20 شخصا من المجتمع العربي، أي بزيادة بلغت 50٪ في عدد القتلى من المجتمع العربي.