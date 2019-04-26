إشادة دولية وإقليمية بتجربة الإمارات في تطبيق الحوكمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة في دبي، بتجربة دولة الإمارات في مجال الحوكمة والاستدامة على مستوى المنطقة العربية، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"، موضحا أن هناك أبعادا مختلفة لذلك، خاصة فيما يتعلق بشركات أسواق المال، وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع التي تعمل على تحديث قواعد الحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
فيما أكد حامد سلطان، المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة، لـ"العين الإخبارية"، أن أهم مظاهر تميز الإمارات في مجال الحوكمة هو إنشاء معهد الحوكمة كأول مؤسسة بحثية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بهذا المجال.
وأشار سلطان إلى أن هناك العديد من الجهود الأخرى التي قامت بها الإمارات في قطاع الحوكمة، في مقدمتها تدريب أعضاء مجالس الإدارات وتقديم الاستشارات للشركات، إضافة إلى مجالات البحوث.
فيما اعتبر ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية السابق، أن أهم مبادئ نجاح دولة الإمارات في مجال الحوكمة يكمن في اتجاه الشركات الكبرى لاستقطاب الخبرات والكفاءات في مجالس إداراتها، مؤكدا أن ذلك يمثل تطورا كبيرا في قطاع الحوكمة.
"العين الإخبارية" أجرت هذه اللقاءات على هامش المؤتمر السنوي الثالث عشر، الذي ينظمه معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الحوكمة والإدارة المحليين والإقليميين والعالميين، في فندق أرماني بدبي.
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