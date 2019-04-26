وصول جثماني ملاحي الخطوط السعودية من سريلانكا

اسماء السيد - جدة: وصل جثماني المضيفين في الخطوط السعودية، أحمد جعفري وهاني عثمان، إلى مطار جدة قادمة من العاصمة السرلانكية كولومبو، وذلك بعد وفاتهما نتيجة الاعتداءات في سريلانكا يوم الأحد الماضي، كما وصلت على متن ذات الرحلة، المضيفة المغربية هاجر عزيز التي أصيبت جراء التفجيرات.

واستقبل ألف مضيف ومضيفة من الخطوط الجوية السعودية جثمان المواطنين "هاني عثمان وأحمد جعفري"، مساء الخميس.

وتداول المغردون في وسائل التواصل الاجتماعي صور الاستقبال، حيث نشر زميلهم الطيار سعود الحارثي فيديو للحضور الكبير الذي تواجد في مطار جدة الدولي.

وكان مركز الاتصال التابع للخطوط الجوية السعودية قد أعلن في بيان: "وفاة الملاحين ضمن ضحايا التفجيرات المؤسفة"، مشيراً إلى أن "أحمد جعفري أمضى خمسة وعشرين عاما في الشركة وكان مثالا للتفاني والإخلاص، فيما التحق هاني عثمان بالشركة قبل عامين".

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وأعلنت الخطوط السعودية الاثنين الماضي، تعذر الاتصال باثنين من ملاحيها بعد التفجيرات التي شهدتها كنائس وفنادق في كولومبو من بينها الفندق الذي ينزل فيه الطاقم التابع للخطوط السعودية.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر في رسالة داخلية تم تعميمها لموظفي المؤسسة ومجموعة شركاتها: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مطمأنة يقضاء الله وقدره تنعى المؤسسة الزميلين العزيزين مدير المقصورة أحمد الجعفري والمضيف هاني عثمان، اللذان انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولومبو".

وقالت سفارة السعودية عبر بيان: "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين وافتهما المنية يوم الأحد الماضي، إثر الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مدينة كولومبو. سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان".