صورة تجمع القرضاوي بانتحاري سريلانكا تثير الجدل حول تورطه في الحادث

سلطت صورة فوتوغرافية تجمع القيادي التاريخي في جماعة الإخوان يوسف القرضاوي مع زهران هاشم، المتهم الرئيسي في التفجيرات الانتحارية التي شهدتها سريلانكا، الضوء على دور القرضاوي وأفكاره وكتبه وخطبه في إشعال حماس تلك الجماعات التي تنظر إليه في غالبيتها كزعيم ومرشد روحي.

وقال تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية، إن الصورة تسلط الضوء من جديد على الدور الذي لعبه الإخوان تنظيمًا ورموزًا كحاضنة أولى يتربى داخلها المتشددون على التطرف وكراهية الآخر وتجهيز العناصر والمريدين لتنفيذ هجمات تحت مسوغ الجهاد والحاكمية والفرقة الناجية.

ولم يتضح بعد تاريخ...