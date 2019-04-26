الحواط بذكرى انسحاب الجيش السوري: نحيّي ما أنجزته ثورة الأرز ووحدة

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أنه "في الذكرى الـ 14 لانسحاب ​الجيش السوري​ من ​لبنان​ ننحني أمام الشهادات والنضالات والتضحيات العظيمة التي قدّمها ​اللبنانيون​ في مواجهة الوصاية. نحيّي ما أنجزته ​ثورة الأرز​ ووحدة اللبنانيين. ونجدّد الايمان بالجمهورية القويّة والدولة العادلة ، ​الضمان​ الوحيد لمستقبل لبنان".

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