بلدية شحتول وجورة مهاد تنفي ضم الصليب الى بلدتها

لفت رئيس بلدية شحتول وجورة مهاد إلى أنه "على اثر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي رئيس بلدية شحتول وجورة مهاد ومجلسه الكريم لضم الصليب المقدس الى بلدتهم، يهمنا التوضيح ان هذه المزاعم عارية من ​الصحة​ ولا تمت للحقيقة بصلة وهي افتراءات وأكاذيب صادرة عن بعض الجهلة وصغار النفوس وبعض السياسيين المفلسين العاجزين عن تحقيق انجازات في بلدتهم والهادفين الى تشويه سمعة رئيس ​البلدية​ ومجلسه الكريم واقول الى أهلي واخوتي في بلدة حياطة ان ما يجمعنا هو الصليب وإننا كنا وسنبقى بلدة واحدة تحت رايته ويللي بي فكر غير هيك يروح يخيط بغير مسلة".

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