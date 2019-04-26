ابي نصر بحث مع البعريني في تأثير النزوح السوري على اللبنايين

عرض رئيس ​الرابطة المارونية​ نعمة الله أبي مع عضو كتلة "المستقبل"النائب ​وليد البعريني​ الضغوط التي يتعرض لها ال​لبنان​يون عموما وأهالي عكار خصوصا بسبب الوجود الكثيف للنازحين السوريين".

ورأى الجانبان أن "اللبنانيين باتوا عاجزين عن تحمل العبء الإقتصادي والإجتماعي للنازحين بعد تسع سنوات على وجودهم في ظروف صعبة بالنسبة إليهم أيضا"، واعتبرا أنه " لا يوجد أي سبب سياسي أو أمني يعيق عودة أعداد كبيرة من النازحين، بل هم في الحقيقة نازحون بهدف الحصول على الدعم المالي من ​الأمم المتحدة​ والبحث عن فرص العمل في لبنان".

وشددا على أن "النازحين ينافسون اللبنانيين ويأخذون مكانهم في العمل مما يضطر ​الشباب اللبناني​ إلى ​الهجرة​ أو مواجهة ​البطالة​ القاسية". وأبلغ أبي نصر البعريني "أن ​النزوح​ الكثيف يهدد مع الوقت التوازن الإجتماعي والسكاني في لبنان"، وقال: "ان إستقرار أي أجنبي في لبنان يعني مزيدا من الهجرة للبنانيين".