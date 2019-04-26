لفت الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى انسحاب ​الجيش السوري​ إلى أنه "في مثلِ هذا اليوم إنسحب جيش ​النظام السوري​ من ​لبنان​ بقدرة وإرادة اللبنانيين الذين ثاروا في ساحة الحرية، الهدف لن يتحقق الا بعد استعادة الدولة لسيادتها الكاملة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريفي بذكرى انسحاب الجيش السوري: الهدف لن يتحقق الا بعد استعادة الدولة لسيادتها الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.