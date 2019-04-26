شيراز فرحات شبيب تتحدث عن السيوف التي كانت موجودة على صدر "العذراء الزائرة"

في ​ظهورات العذراء​ مريم في ​إيطاليا​ أسمت نفسها "روزا ميستيكا" أي "الوردة السرية" وطلبت أن تكون "العذراء الزائرة" في البيوت، والسيدة شيراز فرحات، التي نستضيفها في هذه المقابلة، لديها سبعة تماثيل للسيدة ​مريم العذراء​ وبارك هذه التماثيل ​البابا​ يوحنا بولس الثاني، وهو الذي سمح بزيارة هذه التماثيل المنازل.

تتحدث شبيب في هذا الجزء الثالث من المقابلة، والتي أجرتها معها رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية ​هلا المر​، عن أول ظهورات "روزا ميستيكا" أو "الوردة السرية" أو "العذراء الزائرة"، وعن السيوف التي كانت موجودة على صدرها، والتي تحولت فيما بعد إلى ورود.

أين أصبحت تماثيل "العذراء الزائرة" منتشرة؟

ما هو الشعر الذي إختاره إبنها الشهيد كارلوس من تأليف ​سعيد عقل​، والذي أهداه كارلوس إلى والدته شيراز؟

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ماذا حصل مع الرجل الذي وضع تمثال "العذراء الزائرة" في منزله؟

ولماذا وضعت "العذراء الزائرة" وردتها ​البيضاء​ في أحشاء إحدى السيدات؟

تابعوا ​تفاصيل​ المقابلة بالفيديو.