الدفاع التركية: مقاتلاتنا دمرت أهدافًا للعمال الكردستاني شمالي العراق

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​مقاتلات تركية​ شنت غارات جوية على مواقع حزب "العمال الكردستاني" شمالي ​العراق​"، موضحةً أنه "تم تدمير مواقع أسلحة ومخابئ وتحصينات ومستودع للذخيرة، تابعة للحزب".

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