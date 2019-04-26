وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أطلقت حسابا على إنستغرام

أطلقت ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية "CIA" حساباً على تطبيق ​إنستغرام​ للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على نحو تسعة آلاف متابع.

وقالت الوكالة في بيان "نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي اي ايه التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون"، مشيرة الى أنه "عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية".

ولم تنشر "السي اي ايه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض ​الكتب​. ويأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً. ويشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن أن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاماً.