ريابكوف: قلقون من موقف واشنطن الذي يمنع سوريا من استعادة وحدة أراضيها

لفت نائب وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ريابكوف​ إلى أن "​موسكو​ قلقة من موقف ​واشنطن​ الذي يمنع ​سوريا​ من استعادة وحدة أراضيها"، مشيراً إلى أن "واشنطن لن تتراجع عن موقفها وليس لدى ​روسيا​ اجندة خفية هناك".

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