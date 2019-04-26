إسبانيا تعتقل صديق مغربي مشتبه في تخطيطه لعمل إرهابي

بعد 20 يوما من اعتقال المغربي (زهير.ا)، للاشتباه في تخططيه لعمل إرهابي باستخدام قنبلة في مدينة إشبيلة خلال احتفالات الأسبوع المقدس، كشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية، أمس الخميس، عن اعتقال مغربي ثاني، تربطه به علاقة صداقة.

وأفاد المصدر ذاته، أن تم الإفراج عن الشاب بعد الاستماع إليه من لدن المحكمة الوطنية، وتم سحب جواز سفره كإجراء وقائي، وحظر مغادرته إسبانيا، مع المثول أمام المحكمة كل أسبوع إلى حين انتهاء التحقيقات.

وكشفت مصادر مقربة من التحقيق، أن (زهير.ا)، المعتقل في المغرب أدلى بأسماء 4 أشخاص من معارفه يقيمون جميعا في إشبيليا.

خرجت والدة الشاب، الذي تم اعتقاله في إسبانيا، بناء على تعاون أمني بين المغرب وإسبانيا، للحديث عن ابنها البالغ من العمر 23 سنة، مؤكدة في حديث مع صحيفة “إلموندو”، الأسبوع الماضي،أن هناك “خطأ محتمل”.

وكشفت الأم في حديثها مع المصدر ذاته، أنه تم اعتقاله بداية الشهر الجاري في الدار البيضاء، عندما كان في زيارة لجدته المريضة، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون قد خطط لتنفيذ عمل إرهابي باستخدام قبلة في مدينة إشبيلية خلال احتفالات الأسبوع المقدس.

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وتساءلت المتحدثة ذاتها، “كيف يمكن لشاب بقي له سنتين لإتمام دراسته أن يفجر قنبلة؟ الأمر يتعلق بخطأ وكذب”، على حد تعبيرها، فيما أكدت الصحيفة الإسبانية، أن والدته تحظى باحترام الجيران، حيث ترعى المسنين ووالده إمام في مسجد البركة، وغالبًا يذهب الابن إلى المسجد نفسه، و”لا يوجد ما يشير إلى أنه قد تحول إلى التطرف”، حسب شهادات بعد الجيران.

وجاء توقيف المعني بالأمر، الذي يتابع دراسته الجامعية بمدينة إشبيلية، تخصص آداب عربي، إعتمادا على معلومات سهلتها مصالح الأمن الإسبانية، حيث تندرج هذه العملية النوعية في إطار التعاون الأمني بين السلطات المغربية و نظيرتها الإسبانية.

المشتبه به، حسب ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية، اعترف بالمنسوب إليه، حيث كان مصمما على القيام بعمل إرهابي-وُصف بالخطير- من خلال استعمال متفجرات يدوية الصنع، كما أنه كان يُعِد كذلك للقيام بعملية إنتحارية لحصد أكبر عدد من الأرواح، تضيف ذات المصادر.

يُذكر أن تنظيم داعش الإرهابي بعث برسالة تهديدية جديدة لإسبانيا، عبر تسجيل فيديو تم نشره عبر شركة الإنتاج “المنتصر ميديا”، التابعة له، يدعو فيها الجهاديين في هذا البلد إلى شن هجمات إرهابية خلال إحتفالات الأسبوع المقدس في إسبانيا.